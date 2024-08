Europa League: 34 Elfmeter! Unglaublicher Thriller um Ajax

SPORT1 15.08.2024 • 23:35 Uhr Ajax Amsterdam steht nach einem irren Elfmeterschießen in den Playoffs zum Einzug in die Europa League. Der 34. Elfmeter bringt letztlich die Entscheidung.

Dieses Spiel werden die Fans von Ajax Amsterdam so schnell nicht mehr vergessen! Der niederländische Rekordmeister ist nach einem epischen Elfmeterschießen in die Playoffs um den Einzug in die Europa League eingezogen.

Ajax Amsterdam setzte sich nach unglaublichen 34 (!) Elfmetern gegen den griechischen Vertreter Panathinaikos Athen durch und zog in die nächste Runde ein. Ajax‘ 40-jähriger Keeper Remko Pasveer glänzte beim 13:12 i. E. mit fünf Paraden.

Ajax trifft nun auf polnischen Klub

Ajax Amsterdam hatte vor einer Woche mit 1:0 im Hinspiel in Athen gewonnen, das Rückspiel lenkten die Griechen dank eines späten Treffers von Tete (89.) überhaupt erst noch in die Verlängerung. In einem epischen Elfmeterschießen, in dem einige Spieler gleich zweimal antreten mussten, zog Panathinaikos dann den Kürzeren.