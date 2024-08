"Alonsos Unbesiegbare wurden zerrissen!" Engländer lästern über Leverkusen

Es war eine heftige Klatsche, die Bayer Leverkusen in der Vorbereitung auf die in gut zwei Wochen beginnende Bundesligasaison kassiert hat. Im Testspiel gegen den FC Arsenal unterlag die Werkself klar und deutlich mit 1:4.

Bereits nach zehn Minuten hatte der Deutsche Meister mit 0:2 in Rückstand gelegen, auch später in der Partie wurde es nicht besser. Nach dem Spiel sprach Cheftrainer Xabi Alonso von einem „Weckruf“, einer Leistung, die „weit unter unseren Standards“ gewesen sei.

Dass sich die Leverkusener, die in der vergangenen Saison nicht eine Pleite in der Bundesliga kassierten, offensichtlich noch nicht in der richtigen Form befinden, wurde derweil auch in England genüsslich registriert.