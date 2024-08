Bayer Leverkusen kassiert Klatsche

Heftige Abreibung für den deutschen Meister und Pokalsieger! Bayer Leverkusen kassierte im Härtetest beim englischen Vizemeister FC Arsenal eine deutlich 1:4 (0:3)-Klatsche. Bereits im ersten Test nach der Rückkehr der EM-Fahrer am Samstag gegen RC Lens (2:2) war die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso noch nicht in Fahrt gekommen.

Beide Teams traten vor der Pause nahezu in Bestbesetzung an. Jonathan Tah, dessen Name zuletzt wieder verstärkt beim FC Bayern gehandelt wurde , führte Leverkusen dabei als Kapitän aufs Feld.

Tah zu passiv - Xhaka patzt

Granit Xhaka, der von 2016 bis 2023 das Trikot der Londoner getragen hatte, wurde im Stadion in London mit Applaus empfangen. Das vierte Gegentor ging allerdings auf seine Kappe: Einen Querpass „klärte“ er vor dem eigenen Tor direkt in die Füße von Havertz, der nur noch einschieben musste.

Am Samstag steht im Rahmen der Saisoneröffnung in der BayArena ein Test gegen Betis Sevilla an, ehe am 17. August das erste Pflichtspiel im Supercup gegen den VfB Stuttgart folgt. Das Eröffnungsspiel der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach findet am 23. August statt.