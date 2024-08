Bayern-Zittersieg! Reserve springt an die Spitze

Der FC Bayern II feiert im vierten Saisonspiel den dritten Sieg. Damit springt das Team an die Spitze der Regionalliga Bayern.

Der FC Bayern II hat die Spitze in der Regionalliga Bayern übernommen. Durch einen 4:2 (3:1)-Sieg gegen die SpVgg Bayreuth bleibt das Team mindestens bis Samstag ganz oben.

Bayreuth lässt Bayern zittern

Die Hausherren hatten alles im Griff, doch die Gäste kamen durch einen verwandelten Elfmeters des ehemaligen Regensburgers Jann George wieder heran (20.). Kurz vor der Pause zog Emirhan Demircan vom Flügel in die Mitte und vollendete ins lange Eck zum 3:1 (41.).

Obwohl die Bayern weitere Chancen hatten, wurde es am Ende zu einer Zitterpartie. George verkürzte erneut per Elfmeter (76.). Danach traf Bayreuth zweimal den Pfosten. Der Ausgleich lag in der Luft.