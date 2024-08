Doppelpack! Irankunda wie entfesselt

Nestory Irankunda fasziniert die eigenen Anhänger erneut. Mit einem Doppelpack gegen die Würzburger Kickers schießt der Australier die Münchner in die Spitzengruppe der Regionalliga.

Im Regionalliga-Duell der Zweitvertretung des FC Bayern München - die Profis treffen zum Bundesliga-Auftakt am Sonntag ab 15.30 Uhr auf den VfL Wolfsburg - gegen die Würzburger Kickers traf der australische Neuzugang gleich doppelt und sicherte damit den 4:1-Auswärtssieg.

Der 18-jährige Flügelflitzer ist mit seinen ersten beiden Regionalligatoren überhaupt maßgeblich daran beteiligt, dass sich die Bayern in der Spitzengruppe festbeißen können, die Münchner rangieren nunmehr mit 16 Punkten nach sechs Spieltagen hinter dem FV Illertissen auf Rang zwei der Liga .

Bayern II: Irankunda mit Doppelpack

Irankunda, der in der ersten DFB-Pokalrunde bereits bei den Profis auf der Bank Platz nahm, zog in der 14. Minute von der linken Seite in den Strafraum ein, und schloss eiskalt zum 1:0 ab.