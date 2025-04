Last-Minute-Traumtor schockt Inter

Inter Mailand hat nach dem Champions-League-Erfolg gegen Bayern München in der heimischen Serie A gepatzt. Der Titelverteidiger verlor beim FC Bologna durch ein Traumtor von Riccardo Orsolini in der Nachspielzeit (90.+4) mit 0:1 (0:0). Der 28-Jährige knallte den Ball per Seitfallzieher ins linke Eck.

Damit liegt Inter in der Tabelle fünf Spieltage vor Schluss punktgleich mit Verfolger SSC Neapel an der Spitze. Napoli hatte am Samstag 1:0 in Monza gewonnen.