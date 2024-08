FIFA: Buschmann-Nachfolger für EA Sports FC 24 fix!

Nicht nur veröffentlichte EA Sports am späten Nachmittag einen Trailer sowie die beiden Namen der Erben, auch bestätigte Vorgänger „Buschi“ selbst zuvor noch die Informationen eines vorangegangenen Bild -Artikels per Instagram-Post: Florian „Schmiso“ Schmidt-Sommerfeld und Jan Platte werden dem Videospiel ab der im Spätherbst erscheinenden Ausgabe ihre Stimme verleihen.

FIFA: „Schmiso“ und Platte folgen auf Buschmann und Fuss

Weiter führte er mit einer Prise Ironie aus: „Ich möchte dann an dieser Stelle herzlich darum bitten, zukünftige Beschwerden und Beschimpfungen, direkt an Schmiso und Jan zu richten. Oder, noch besser, erst zu denken und dann zu meckern!“

Platte: „Ein echter Ritterschlag“

„Kommentator in EA SPORTS FC 25 zu sein, fühlt sich immer noch ein bisschen surreal an. Ich spiele die Serie, seit ich sehr klein war und jetzt ist es so etwas wie ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist“, zitierte die Bild Schmidt-Sommerfeld: „So richtig begreifen werde ich es wohl erst, wenn ich mich selbst zum ersten Mal im Spiel höre.“