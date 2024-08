Liebes-Aus bei Bayern-Star! Das waren die Gründe

Einst in München als Traumpaar gehandelt, nun als entzweites Sportlerpaar geendet. Wie bereits Anfang August bekannt wurde, haben sich die Bayern-Spielerin Lea Schüller und Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau nach viereinhalbjähriger Liebesbeziehung getrennt.

In der Ö3 -Sendung „Frühstück bei mir“ offenbarte die Kärntnerin Vadlau nun die Gründe für das bereits im November vollzogene Ende der Beziehung: „Wir waren zwei Profi-Sportlerinnen und viel unterwegs. Wir haben uns zwei oder drei Tage im Monat gesehen und oft, wenn ich nach Hause gekommen bin, war sie unterwegs. Irgendwann ist der Moment gekommen, da hat sie gesagt, sie kann nicht mehr, weil sie leidet so sehr darunter, dass wir uns nie sehen.“

Bayern-Star trennte sich von Freundin - die wird Monate später Olympiasiegerin

Das Aus ging also von Schüller aus! Dabei war es die heute 26-Jährige, die Vadlau 2019 in München kennenlernte und später bei sich aufnahm. Schüller als Fußballprofi, Vadlau als Medizin-Studentin. Doch die Situation veränderte sich rasant - auch Vadlau wollte wieder mit dem Profisport beginnen.

„Ich habe bei ihr in München gewohnt und sie hat mein Studienleben miterlebt. Als ich gesagt habe, ich möchte wieder segeln, hat sie mich toll unterstützt“, offenbarte Vadlau zwar, machte dennoch unmissverständlich klar, dass dieser zeitliche Umstand für das Beziehungs-Ende gewesen sei: „Irgendwann lebt man sich auseinander, wenn die Zeit so knapp wird und man nicht mehr den gemeinsamen Weg geht. Das ist unfassbar schade, weil wir sicherlich in den Augen vieler das Traumpaar schlechthin waren. Wir waren auch beide stolz darauf.“