Olympia 2024: Liebes-Aus bei DFB-Star

Sie hätten gemeinsam ihre olympischen Erfolge feiern können, doch daraus wurde nichts: Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Lea Schüller und Lara Vadlau haben sich getrennt. Das bestätigte die österreichische Seglerin in einem Interview mit dem Radiosender Ö3 .

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Schüller und Vadlau waren seit 2019 ein Paar

Während sich Vadlau bereits am Donnerstag über einen Sieg in der 470er-Mixed-Klasse freuen durfte, ist Schüller am Freitag (15 Uhr) mit der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien im Spiel um Platz drei gefordert.