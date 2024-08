Marco Reus: Überraschung auf erster PK in Los Angeles - Klinsmann-Detail enthüllt

Überraschende Details zum Wechsel von Marco Reus in die USA : Der langjährige Bundesliga-Star hat sich bei seinem neuen Klub Los Angeles Galaxy selbst angeboten - und auch der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann hat eine Rolle gespielt.

Galaxy-Manager Will Kuntz verriet bei der Vorstellung des neuen MLS-Stars: „Aus seinem Team kam ein Anruf, als ich gerade zufällig auf einer Dachterrasse in Köln war, ob ich Interesse daran hätte, Marco für Galaxy zu verpflichten.“

Überzeugungsarbeit musste Kuntz bei Reus - der wie einst bei Rot Weiss Ahlen die Trikotnummer 18 tragen wird - also nicht leisten: „Normalerweise musst du einen Spieler davon überzeugen, zu kommen, und wir sind sehr froh, dass er wollte und sich bei uns gemeldet hat.“

Reus holt sich Rat von Klinsmann

Reus meinte: „Als ich entschieden habe, nicht weiter für Dortmund zu spielen, habe ich mir überlegt, was ich machen kann. Es war klar, dass ich weiter Fußball spielen will. Meine Entscheidung war, nicht weiter in Deutschland oder Europa zu spielen. Den ersten Kontakt mit Galaxy gab es dann im Mai.“