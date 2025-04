Effenberg: "Wäre das Schlechteste, was Bayern passieren kann"

Der FC Bayern verpasst das „Finale dahoam“ – und steht nach dem Aus gegen Inter Mailand in der Kritik. Stefan Effenberg meldet sich in seiner t-online-Kolumne zu Wort. Seine Worte sind deutlich – und warnen vor voreiligen Entscheidungen.

SPORT1 -Experte Stefan Effenberg hat nach dem bitteren Champions-League-Aus des FC Bayern gegen Inter Mailand den Finger in die Wunde gelegt.

Inter sei zwar nicht das bessere Team gewesen, analysiert der Ex-Kapitän des FCB in seiner Kolumne bei t-online, aber: „Die Mailänder haben die Qualitäten an den Tag gelegt, die den Bayern in der Summe der zwei Spiele gefehlt haben: die Abgezocktheit, ihre wenigen Chancen eiskalt zu nutzen, und die Erfahrung, ihr Ergebnis dann über die Zeit zu bringen.“