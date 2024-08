Ronaldo verrät Plan für Karriereende!

Wie lange wird Cristiano Ronaldo noch professionell Fußball spielen? Der 39 Jahre alte Portugiese hat sich in einem Interview dazu geäußert und verraten, wo er seine Karriere beenden möchte.

Der Spieler von Saudi-Klub Al-Nassr sagte im Gespräch mit dem Sender Now : „Ich weiß nicht, ob ich bald zurücktrete, in zwei oder drei Jahren.“

Ronaldo möchte Karriere in Saudi-Arabien beenden

Ronaldo fügte hinzu, dass er nicht plane, seinen derzeitigen Arbeitgeber zu verlassen: „Ich bin glücklich in dieser Mannschaft, fühle mich im Land und in der Liga wohl. Daher ist es am wahrscheinlichsten, dass ich meine Karriere bei Al-Nassr beenden werde.“