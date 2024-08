Ronaldo trifft - und schiebt Frust - Wirbel in Nachspielzeit & über VAR

Cristiano Ronaldo trifft zwar, bleibt aber ohne Sieg zum Aufgalopp in die neue Saison in Saudi-Arabien - und ist hinterher richtig bedient. Wirbel gibt‘s nicht nur wegen einer VAR-Entscheidung.

Zunächst zeigte er sich in Feierlaune, bejubelte sein Tor zum Führungstreffer (34.) per Kopf überschwänglich an der Eckfahne mit seinem obligatorischen „Siu“- am Ende überwog bei Cristiano Ronaldo und Al-Nassr allerdings der Frust: Mit eigenem Treffer, aber ohne Sieg ist der Mega-Star mit seinem Klub zum Saisonauftakt in Saudi-Arabien vom Feld gegangen.