Süper Lig: Mourinho poltert! „Dieser Anti-Fußball...“

Dass nach der verpassten Champions-League-Qualifikation in der zweiten Runde gegen den OSC Lille aber auch der Ligaalltag in der Süper Lig kein Zuckerschlecken würde, ist auch Mourinho klar – spätestens nachdem Fener am zweiten Spieltag gegen Göztepe in der 95. Minute noch den späten 2:2-Ausgleichstreffer hinnehmen musste.