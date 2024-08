Überraschung! Labbadia wird Nationaltrainer

Bruno Labbadia ist zurück an der Seitenlinie. Der 58-Jährige fungiert künftig als Trainer der nigerianischen Nationalmannschaft.

Neues Abenteuer für Bruno Labbadia: Wie die Nigeria Football Federation am Dienstagmorgen offiziell bekannt gab, wird der 58-Jährige Nationalcoach von Nigeria. Für ihn ist es die erste Trainerstation abseits des Klubfußballs.

Deutsche Übungsleiter haben in Nigeria eine Tradition. Vor Labbadia betreuten schon Karl-Heinz Marotzke, Gottlieb Göller, Manfred Höner, Berti Vogts und Gernot Rohr die Super Eagles.

Labbadia war seit 2023 ohne Job

Für Labbadia, der den klaren Auftrag erhält, Nigeria zur WM 2026 in Nordamerika zu führen, ist es der erste Trainerjob seit 2023. Da wurde der frühere Stürmer beim VfB Stuttgart entlassen .

In der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko liegt Nigeria nach drei Punkten aus vier Spielen nur auf dem fünften Platz der Gruppe C, es droht das frühe Aus.