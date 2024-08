Wird Toni Kroos jetzt TV-Experte? Ex-DFB-Star lässt aufhorchen

Toni Kroos könnte sich vorstellen, in Zukunft bei einem Fernsehsender als Experte zu arbeiten - allerdings mit einer Einschränkung.

Toni Kroos hat erst vor rund einem Monat seine Karriere beendet – und schon gibt es diverse Optionen für die berufliche Zukunft des 34-Jährigen. Eine Möglichkeit: Wie unter anderem sein ehemaliger Nationalmannschaftskollege Bastian Schweinsteiger könnte auch Kroos einen Job als TV-Experte annehmen. Angebote von TV-Sendern gebe es reichlich, wie der Weltmeister von 2014 in einem Interview mit dem kicker verriet.

Steht Kroos also demnächst als Experte vor der Kamera? „Ich habe bisher nichts ernsthaft in Erwägung gezogen, weil meine aktive Karriere noch zu nah, zu frisch ist“, scheint es in unmittelbarer Zukunft erstmal nichts mit einer Karriere im Fernsehen zu werden.