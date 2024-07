Icon League: Termine, Austragungsorte, Teams - So läuft die Kroos-Liga mit Pizarro, Alaba und Co.

von SPORT1 24.07.2024 • 12:27 Uhr Toni Kroos und Elias Nerlich haben mit der Icon League eine neue Fußball-Kleinfeldliga gegründet. SPORT1 erklärt, wie genau gespielt wird und wer dabei ist.

Angefangen hat alles mit Gerard Piqué: 2022 gründete die Barca-Ikone mit der „Kings League“ eine Fußball-Kleinfeldliga, zu der er bekannte Persönlichkeiten aus Fußball und Internet zusammentrommelte, um ein neues Fußballerlebnis zu schaffen.

Das Konzept fand schnell Anklang und so dauerte es nicht lange, bis die „Baller League“ in Deutschland an den Start ging. Doch die Liga, die ursprünglich von Mats Hummels und Lukas Podolski ins Leben gerufen wurde, bekommt jetzt namhafte Konkurrenz. Am 1. September startet „The Icon League“. Gegründet wurde sie von Toni Kroos und Streaming-Star Elias „Eligella“ Nerlich. SPORT1 stellt die neue Liga vor.

Toni Kroos hat die "Icon League" gegründet

Wie wird gespielt?

In der Fußball-Kleinfeldliga wird in einem Fünf-gegen-Fünf gespielt, jeweils inklusive mit einem Torwart pro Team. Gespielt wird auf einem Feld mit Banden. Spannend gemacht werden soll das Spiel durch verschiedene Überraschungseffekte, die das Spielgeschehen beeinflussen sollen. In anderen Kleinfeldligen wurden bei diesen Überraschungen unter anderem der Torwart rausgeholt oder plötzlich ein Eins gegen Eins gespielt.

Wer spielt?

Die Spiele werden vor allem von ambitionierten Amateur-Fußballern ausgetragen, die sich bei der Icon League bewerben konnten. Doch auch Ex-Profis dürfen mitspielen. Beim „Draft Day“ werden sich die Teamheads die Spieler anschauen und anschließend im Draft-System ihre Teams zusammenstellen.

Wo wird die Liga übertragen?

Das Turnier wird auf der Streaming-Plattform Twitch übertragen. Auf welchen Kanälen genau gestreamt wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Wann und wo wird gespielt?

Eröffnet wird die Liga am 27. Juli mit dem „Draft Day“ im Admiralspalast in Berlin (ca. 1.700 Plätze). Der erste Spieltag steht dann knapp einen Monat später am 1. September in der Lanxess Arena in Köln (ca. 20.000 Plätze) an, anschließend geht es jeden Montag mit den Spieltagen weiter im Castello in Düsseldorf (ca. 3.100 Plätze). Auch die „Play Ins“ werden hier gespielt. Der Finaltag, bestehend aus Viertel-, Halb- und Finale findet am 15. Dezember im SAP Garden in München (ca. 11.000 Plätze) statt.

Wer moderiert?

Ein Moderatoren-Duo wird durch die Spieltage führen. Jana Wosnitza, die unter anderem früher bei SPORT1 den Doppelpass, den Fantalk und die Darts-WM moderierte, sagt dazu: „Ich liebe Fußball, Fans, Interaktion, Action und Entertainment. All das kommt bei der Icon League zusammen.“ Unterstützt wird die 30-Jährige von Florian Malburg, der zehn Jahre lang für Sky arbeitete. „Wenn Leidenschaft und eine Vision auf Professionalität und Erfahrung treffen, dann können besondere Dinge entstehen. Darauf habe ich große Lust“, erklärt Malburg.

Welche Teams sind dabei?

Team „FC Berlin City“

Angeleitet wird das Team von Real-Star Antonio Rüdiger. Vor wenigen Wochen hielt er noch die Abwehr für die deutsche Nationalmannschaft zusammen, nun soll er ein Team für die Icon League zusammenstellen. Nach dem Durchlaufen der Dortmund-Jugend schaffte er beim VfB Stuttgart den großen Durchbruch. Nach Stationen in Italien und England ist der Innenverteidiger mittlerweile bei Real Madrid. In seiner Karriere konnte er bereits zweimal die Champions League gewinnen.

Der andere Teamhead ist Deutschlands reichweitenstärkster Rapper Luciano. Der gebürtige Berliner startete 2017 mit seinem ersten Album durch, seitdem ist er aus der deutschen Musikszene nicht mehr wegzudenken. 2022 war er in Deutschland der meistgestreamte Künstler bei Spotify, mittlerweile hat er mit „Loco Chicken“ auch sein eigenes Fastfood-Restaurant.

Team „Players United“

Leon Draisaitl ist normalerweise im Eishockey in der NHL unterwegs, nun will er auch im Fußball Erfolg haben. Der 28-Jährige gilt als bester deutscher Eishockeyspieler der Geschichte, erst vor wenigen Wochen erreichte er mit den Edmonton Oilers die Finals um den Stanley Cup, verlor die Serie allerdings knapp mit 3:4. „Ich war schon als Kind großer Fußballfan. So intensiv sogar, dass ich kurzfristig meine Schlittschuhe ausgezogen und gegen Fußballschuhe getauscht habe“, erklärt Draisatil.

Gemeinsam wird er das Team mit Claudio Pizarro anleiten. Die Bundesliga-Legende war für den FC Bayern und Werder Bremen über Jahre erfolgreich, gewann unter anderem einmal die Champions League, sechsmal die Bundesliga und sechsmal den DFB-Pokal. Bitter für ihn: Er zählt zwar zu den zehn erfolgreichsten Torschützen der Ligageschichte, Torschützenkönig wurde er allerdings nie.

Niklas-Wilson Sommer (l.) und Elias Nerlich werden bei der Icon League dabei sein

Team „DNA Athletics“

Toni Kroos hat seinen ehemaligen Mitspieler David Alaba als Teamhead gewinnen können. Der Österreicher war jahrelang für Bayern München aktiv, bevor er 2021 zu Real Madrid ging. Er weiß, wie man Titel gewinnt: Zehnmal Deutscher Meister, viermal Champions League, dazu zehnmaliger österreichischer Fußballer des Jahres. Zuletzt verpasste er die Europameisterschaft verletzt, nun versucht er, den Titel bei der Icon League zu holen.

Sein Teampartner ist Niklas-Wilson Sommer, einer der besten Freunde von Elias Nerlich. Der frühere Jugend-Nationalspieler spielte bis 2023 noch mit Waldhof Mannheim in der 3. Liga, mittlerweile ist er bei der zweiten Mannschaft vom 1. FC Nürnberg in der Regionalliga aktiv. Nebenbei ist „Willy“ aber mit Streaming erfolgreich: Bei Twitch hat er knapp 900.000 Follower.

Team „The Pack“

Simon Terodde beendete gerade erst seine aktive Fußballerkarriere, nun will er als Teamhead bei der Icon League angreifen. Der Stürmer ist Rekordtorschütze in der 2. Bundesliga, durchlief dabei mit Duisburg, Düsseldorf, Köln, Union Berlin, Köln, Bochum, Stuttgart, HSV und Schalke zahlreiche Traditionsklubs. „Ein bisschen habe ich in den vergangenen Jahren immer versucht, Manager, Scouts und Trainer zu beobachten und mir ein bisschen abzuschauen. Wir werden sehen, ob das gelungen ist“, erklärt der 36-Jährige.

Gemeinsam mit Wolf Fuss wird er das Team anführen. Fuss gehört zu den bekanntesten Kommentatoren in Deutschland, seit Jahren ist er im Fußball aktiv. Der 48-Jährige ist meistens in der Bundesliga aktiv, kommentierte aber auch die WM 2022 und zuletzt die EM 2024.

Team „Bavarian Clique“

Mit Franck Ribéry ist eine wahre Bayern-Legende bei der Icon League dabei. Der Franzose spielte zwölf Jahre für den Rekordmeister, erzielte dabei 124 Tore und bereitete weitere 182 vor. 2013 gewann er das Triple und legte unter anderem das entscheidende Tor im Champions-League-Finale gegen den BVB vor. Für dieses Jahr wurde er zudem Europas Fußballer des Jahres, der Ballon d‘Or blieb ihm allerdings verwehrt.

Bei der Icon League muss er allerdings auf seinen kongenialen Partner Arjen Robben verzichten, stattdessen bildet er nun mit „ViscaBarca“ ein Team. Anton Rinas gilt als Vorreiter der Stadionvlogs, bei sämtlichen großen Spielen der letzten Jahre saß er mit seiner Kamera auf der Tribüne. Er ist bekennender Fan vom FC Barcelona, schaut nach eigenen Aussagen seit 2005 ausnahmslos jedes Spiel der Katalanen. Sein großer Held ist Lionel Messi, weswegen er sich den Argentinier auch auf den Oberarm tätowieren ließ.

Team „Two Stripes United“

Toni Kroos hat seinen Bruder dazu geholt. Felix Kroos war selbst Bundesliga-Profi, sammelte dort 80 Einsätze und spielte sogar einmal in der Champions League. Darüber hinaus führt er den Podcast „Einfach mal Luppen“ mit seinem Bruder, ist TV-Experte und zudem Sonderbotschafter für die Special Olympics. „Als Toni mich gefragt hat, ob ich ein Team haben wolle, habe ich genau zwei Sekunden benötigt, ehe ich ‚Ja, ich will‘ geschrien habe“, erklärt er.

Gemeinsam wird er das Team mit Robert Andrich anführen, mit dem er ein Jahr lang bei Union Berlin zusammen gespielt hat. Der Mittelfeldspieler schaffte in dieser Saison seinen großen Durchbruch bei Bayer Leverkusen, mit der Werkself holte er die Bundesliga, den DFB-Pokal und zog ins Finale der Europa League ein. Zudem spielte er bei der EM für die deutsche Nationalmannschaft eine zentrale Rolle und hielt das Mittelfeld für Toni Kroos sauber.

Team „Berlin Underdogs“

Fabian Reese verletzte sich zwar in der Vorbereitung für die neue Zweitliga-Saison schwer und fällt mehrere Monate aus, bei der Icon League ist er aber trotzdem dabei. Der Hertha-Star gilt als einer der besten Spieler des Bundesliga-Unterhauses. Gleichzeitig richtet er den Blick aber auch immer über den Fußball hinaus und versucht mit seiner Reichweite auch menschlich und charakterlich voranzugehen. So gehört zu seinen Vorbildern auch Stars wie Harry Styles, Freddie Mercury und Billie Eilish.

Sein Teampartner ist der Rapper „Ski Aggu“. Das Markenzeichen von August Jean Diederich ist seine Skibrille, die er in der Öffentlichkeit niemals absetzt. Vor seiner Musikkarriere spielte er selbst jahrelang in Berlin Fußball. Im letzten Jahr wurde er deutschlandweit bekannt, als er gemeinsam mit Comedian Otto Waalkes den Kult-Song „Friesenjung“ neu aufnahm.

Team „B2B United“

Mit Benjamin Henrichs ist ein weiterer aktueller Nationalspieler dabei. Nach Stationen bei Bayer Leverkusen und der AS Monaco ist der Außenverteidiger mittlerweile bei RB Leipzig unter Vertrag. Zweimal konnte er mit RB bereits den DFB-Pokal gewinnen, bei der EM reichte es allerdings nur für zehn Minuten.

Sein Teampartner Bilal Kamarieh galt früher als eines der größten Fußball-Talente in Deutschland, doch ein schwerer Kreuzbandriss beendeten seine Profikarriere, bevor sie überhaupt gestartet hatte. Er hatte es zwar bis in die dritte Liga geschafft, doch in den Profifußball fand er nach der Verletzung nicht mehr zurück. Mittlerweile ist er bei Delay Sports aktiv, einer Kreisliga-Mannschaft, die von Elias Nerlich gegründet wurde. Zudem ist er erfolgreicher Streamer.

Team „Fokus Eagles“

Sidney Friede durchlief die gesamte Jugend von Hertha BSC und bekam dort sogar einen Profivertrag. Für einen Bundesliga-Einsatz reichte es allerdings nie. Nach Stationen in Belgien und der Slowakei beendete er seine Profikarriere bereits mit 23 Jahren, weil seine Verletzungen ihn zu sehr quälten. Nebenbei hatte er sich aber bereits ein zweites Standbein mit Streaming aufgebaut und tritt dabei meistens im Trio mit Nerlich und Sommer auf. Mittlerweile spielt er auch bei Delay Sports.

In der Hertha-Jugend spielte er mit Jordan Torunarigha zusammen, mit dem er jetzt ein Team in der Icon League gründet. Der Innenverteidiger schaffte es allerdings zu 73 Bundesliga-Einsätzen für den Berliner Klub, bevor er nach Belgien zu KAA Gent wechselte. Dort sammelte er bereits 15 Einsätze in der Conference League, sowie drei in der Europa League.

Team „Bürgeramt“

Achraf Ait Bouzalim ist Gründer von 6pm, einer der erfolgreichsten Streetwear-Brands Deutschlands. Die Kollektionen der Marke sind meist innerhalb von Minuten ausverkauft, die Pop-Up-Läden wurden von Fans deutschlandweit überlaufen. Mittlerweile gründete er zudem ein eigenes Musiklabel.

Der erste Song des Labels war von Rapper Reezy, mit dem Achraf nun ein Team bildet. Raheem Heid wollte früher selbst Fußballer werden, bei einer Grätsche brach er sich allerdings mit 13 Jahren zwei Rippen und seine Kniescheibe flog raus. Stattdessen begann er mit Musik und gilt mittlerweile er einer der größten Musiker Deutschlands, der seine Beats zudem selbst baut.

Team „Motor Neusland“

Teamhead Finch ist einer der bekanntesten Musiker in Deutschland. Der Union-Berlin-Fan begann seine Karriere beim bekannten Battlerap-Format „Rap am Mittwoch“. Mittlerweile geht seine Musik in die Hardstyle- und Schlager-Richtung, unter anderem brachte er bereits ein Song mit Scooter raus.

Für die Icon League hat sich der Berliner prominentes Fußballfachwissen dazu geholt: Gladbach-Profi Tim Kleindienst und TV-Experte Torsten Mattuschka werden den Teamhead unterstützen.

Team „Buzz Club“

Das Team hat keinen klassischen Teamhead, sondern wird von wechselnden Überraschungen geführt. Unter anderem haben sich schon die drei Profis Breel Embolo, Omar Marmoush und Ismail Jakobs angekündigt. Unterstützt werden sie immer von Moritz Bäumel und Luka Ouzounis, die mit ihrem Personal-Shopping-Service bereits zahlreiche bekannte Fußballern einkleideten.

Team „One Football“

One Football ist eine der größten Fußball-Plattformen in Deutschland. Sie haben ein Community-Team gegründet, bei dem alle Nutzer Mitspracherecht haben werden.