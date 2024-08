Wück sieht Bundestrainerjob als "ganz große Ehre"

Christian Wück geht seine neue Aufgabe als Bundestrainer des Frauen-Nationalteams mit großem Enthusiasmus an. „Ich freue mich riesig, dass ich das Vertrauen bekommen habe“, sagte der 51-Jährige bei seiner Vorstellung: „Das ist für mich eine ganz große Ehre, in Deutschland die Frauen-Nationalmannschaft trainieren zu dürfen. Ich glaube, dass sehr viel Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Der Grundstein ist gelegt, um auch in Zukunft Erfolge zu erreichen.“