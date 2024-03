Fix! Wück übernimmt nach Olympia als Frauen-Bundestrainer

Der bisherige U17-Nationalcoach Christian Wück tritt nach den Olympischen Spielen im Sommer die Nachfolge von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch bei den deutschen Fußballerinnen an. Das gab der DFB am Freitag bekannt. Zuvor hatte die Bild darüber berichtet.

Wück hatte die deutsche U17-Auswahl im Dezember in Indonesien zum WM-Titel geführt. Der 50-Jährige ist seit 2012 als Trainer von verschiedenen Nachwuchsteams beim DFB tätig, sein Vertrag als Coach der U17 läuft in diesem Sommer aus. Ein Frauen-Team hat Wück bislang nicht trainiert.

Mit Hrubesch zu Olympischen Spielen

Hrubesch, der nach der enttäuschenden WM 2023 und der Trennung von Martina Voss-Tecklenburg eingesprungen war, führt die deutsche Auswahl noch zu den Sommerspielen in Paris. Der 72-Jährige wird das DFB-Team auch in der Qualifikation für die EM 2025 in der Schweiz betreuen, die im April beginnt.

Popp vor Rücktritt?

Das Turnier in der Schweiz wäre für Wück dann der erste Härtetest. Die Vize-Europameisterinnen treffen in der Quali-Gruppe A4 auf Österreich, Island sowie Polen. Die sechs Gruppenspiele werden zwischen Anfang April und Mitte Juli in drei Länderspielfenstern ausgetragen. Die Play-offs sind für Oktober bis Anfang Dezember terminiert. Am 20. März werden zunächst noch die Gegner für die Sommerspiele ausgelost.