Seine Entscheidung veränderte den Fußball

Frank Rijkaard hat in seiner Karriere als Spieler und Trainer internationale Fußballgeschichte geschrieben. Neben dem historischen Skandal der WM 1990, brachte der Niederländer auch eine Weltkarriere in Gang.

Auch Frank Rijkaard, der am heutigen 30. September seinen 62. Geburtstag feiert, wird wohl ein Leben lang mit den Geschehnissen rund um das WM-Achtelfinale 1990 zwischen den Niederlanden und Erzrivale Deutschland in Verbindung gebracht werden.

Doch was war an jenem denkwürdigen Tag passiert?

Doppelte Spukattacke auf Völler

21 Minuten waren gespielt, als Rijkaard für ein Foul am heutigen DFB-Sportdirektor Rudi Völler von Schiedsrichter Juan Carlos Loustau die Gelbe Karte gezeigt bekam. Der Auslöser für einen Wutausbruch, der in die Geschichte eingehen sollte.

In einem ohnehin hitzigen Spiel gerät Rijkaard außer Kontrolle, spuckt Völler in dessen lockige Haare und zieht ihn am Ohr. Folgerichtig folgte eine Minute nach der ursprünglichen Verwarnung der Platzverweis. Doch überraschenderweise sieht auch der bespuckte Völler die Rote Karte und muss den gemeinsamen Gang in die Kabine antreten.