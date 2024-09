Ex-Bayern-Talent Salihamidzic verliert die Nerven!

Nick Salihamidzic gibt sein Debüt in der Baller League. Während des Spiels für die Mannschaft von Kevin-Prince Boateng verliert das ehemalige Talent des FC Bayern die Nerven.

Überraschung um Nick Salihamidzic! Der Sohn des ehemaligen Sportvorstands des FC Bayern Hasan Salihamidzic hat am Montag in der Baller League aufgedribbelt. Als Wildcard-Spieler in der Kleinfeldliga von Lukas Podolski gab der 21-Jährige sein Debüt für das Team von Ex-Profi Kevin-Prince Boateng (Käfigtiger FC).