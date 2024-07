Baller League live im TV und Stream: Teams, Spielplan, Regeln, Trikots

von SPORT1 15.07.2024 • 13:43 Uhr Am Montagabend beginnt die neue Saison der Baller League. Im Draft, bei dem sich die Teammanager ihre Teams zusammenstellen werden. SPORT1 fasst alle wichtigen Infos wie Streams, Trikots, Spielplan über die Baller League zusammen.

Es ist wieder so weit! Mit dem Abschluss der Heim-EM beginnt am Montagabend um 20 Uhr die zweite Saison der Baller League. Bereits die erste Saison der Hallenfußball-Liga war ein voller Erfolg. Gründer der Baller League sind unter anderem Lukas Podolski und Mats Hummels.

{ "placeholderType": "MREC" }

Jeden Montag verfolgten rund 100.000 Zuschauer das Event live im Stream. Auch wie in der ersten Saison finden in der zweiten Saison wieder jeden Montag ab 18:40 Uhr sechs Spiele statt. Doch was ist die Baller League überhaupt?

So können Sie die Baller League jeden Montag LIVE im TV und Stream verfolgen:

TV: ProSieben MAXX

Livestream: Twitch , YouTube , Joyn, ran.de

Liveticker: /

Was ist die Baller League?

Im Januar dieses Jahres startete die erste Saison der Liga mit zwölf teilnehmenden Mannschaften in die Spielrunde. Dabei wurde jedes Team von zwei prominenten Managern wie Christoph Kramer, Comedian Felix Lobrecht oder Streamer Jens „Knossi“ Knosalla trainiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei den Spielern handelt es sich meist um ambitionierte Amateurkicker, aber auch um ehemalige Bundesligaprofis wie Diego Contento, Marcel Heller oder Christian Clemens.

Die speziellen Trikots der Baller League erfreuen sich extrem großer Beliebtheit bei den Fans und können im eigenen Shop bestellt werden.

Die Regeln der Baller League

Gespielt wird immer 2x15 Minuten auf einem Kunstrasen in der Motorworld in Köln-Ossendorf. Anders als bei anderen Hallenturnieren wird jedoch ohne Bande und im Sechs-gegen-Sechs mit Abseits gespielt.

Außerdem wird in den letzten drei Minuten jeder Halbzeit per Zufallsgenerator eine Spezialregel eingeführt. Dies bedeutet, dass beispielsweise drei Minuten lang ohne Abseits oder nur noch im Eins-gegen-Eins gespielt wird.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Erfinder der Liga versprechen sich von dem Konzept vor allem schnellen und abwechslungsreichen Fußball, der auch die jüngere Generation ansprechen soll.

Vor dem Auftakt der ersten Saison im Januar sagte Co-Chef und Mitgründer Felix Starck: „Bei uns geht es um den puren Fußball, den Straßenfußball. Das Gefühl auf dem Bolzplatz, das wir alle früher hatten.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Wie funktioniert der Draft am 15. Juli?

Jedes Team darf sich zuerst fünf Spieler aussuchen, die sie aus der vergangenen Saison mit in die neue Saison nehmen wollen. Unter den fünf Spielern darf jedoch nur eine Wildcard dabei sein, die in der ersten Saison für das Team gespielt hat.

Danach öffnet eine Stunde vor Beginn des Drafts das Transferfenster. In diesem Zeitfenster dürfen die Teams ihre fünf Spieler und ihre ersten drei Draftpicks mit anderen Teams tauschen.

Im eigentlichen Draft stehen dann alle Spieler zur Verfügung, die beim Baller League Combine die Scouts in verschiedenen Challenges mit ihrem Können überzeugen konnten. In allen Pickrunden gibt es eine Reihenfolge, die sich an der Abschlusstabelle der ersten Saison orientiert. Da die „Käfigtiger“ auf dem letzten Platz landeten, dürfen sie nun in den ersten drei Runden immer zuerst wählen, während „Streets United“ als Sieger der letzten Saison immer den letzten Pick der Runde machen muss.

Ab der vierten Runde beginnt ein sogenannter Snake-Draft. Das bedeutet, dass die Reihenfolge in den letzten vier Runden immer von Runde zu Runde getauscht wird. Somit darf das Team, dass in der vorherigen Runde als Letztes einen Spieler wählen durfte, in der darauffolgenden Runde als Erstes einen Spieler wählen - ähnlich wie bei Fantasy-Sport in NFL oder NBA.

{ "placeholderType": "MREC" }

Welche Teams sind dabei?

Streets United mit Lukas Podolski und Alisha Lehmann

mit Lukas Podolski und Alisha Lehmann Käfigtiger FC mit Kevin-Prince Boateng und Influencer Diyar Acar

mit Kevin-Prince Boateng und Influencer Diyar Acar Las Ligas Ladies mit Selina Cerci und Ana Maria Marković

mit Selina Cerci und Ana Maria Marković Protatos mit Lars und Lucas vom YouTube-Kanal „Brotatos“

mit Lars und Lucas vom YouTube-Kanal „Brotatos“ Hollywood United mit Max Kruse und Streamer Knossi (Jens Knossalla)

mit Max Kruse und Streamer Knossi VfR Zimbos mit Gamerbrother (Simon Schildgen) und Tisi Schubech (Simon Bechtold und Timo Schulz)

mit Gamerbrother und Tisi Schubech Golden XI mit Christoph Kramer und Florian Neuhaus

mit Christoph Kramer und Florian Neuhaus Calcio Berlin mit Calcio Berlin (Nico Heymer, Christoph Kröger und Niklas Levinsohn)

mit Calcio Berlin Eintracht Spandau mit Hans Sarpei und HandOfBlood (Maximilian Knabe aka Hänno)

mit Hans Sarpei und HandOfBlood Beton Berlin mit Kontra K und Felix Lobrecht

mit Kontra K und Felix Lobrecht Gönrgy Allstars mit MontanaBlack (Marcel Eris) und UnsympathischTV (Sascha Hellinger)

mit MontanaBlack und UnsympathischTV FC Nitro mit Nader El-Jindaoui

Was ändert sich zur zweiten Saison?

Vor Saisonbeginn wurden bereits bekannt, dass einige Teammanager verändert oder getauscht werden. Gladbach-Profi Florian Neuhaus, der seinen Teamkollegen Christoph Kramer schon in der ersten Saison häufig unterstützte, wird den Platz der kroatischen Fußballspielerin Ana Markovic beim Team „Golden XI“ einnehmen. Dadurch wird das Team in der zweiten Saison ab sofort von zwei Gladbachern geleitet.

Markovic wird der Liga jedoch auch in der neuen Saison erhalten bleiben. Die 24-Jährige wird den Manager-Platz neben Selina Cerci bei den „Las Ligas Ladies“ einnehmen und somit Jule Barnd ersetzen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Es gibt jedoch nicht nur einige Manager, die sich verändern werden. Mit „Hardstuck Royal“ wird auch das Team von YouTuber Trymacs in der zweiten Saison nicht mehr an den Start gehen. Dafür wird Nader El-Jindaoui mit seinem neu gegründeten Team „FC Nitro“ die Herausforderung annehmen und zukünftig an der Baller League teilnehmen.