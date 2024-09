Geheimnis um Ballon d’Or gelüftet

Der 68. Ballon d‘Or wird am 28. Oktober 2024 im Théâtre du Châtelet in Paris verliehen. Zum dritten Mal in der Geschichte werden dabei die Ergebnisse der Saison herangezogen und nicht die des Kalenderjahres berücksichtigt. Transfer-Experte Fabrizio Romano gibt nun einen Überblick über die nominierten Trainer und Mannschaften.