Messi und Ronaldo: Nach 21 Jahren endet eine Ära

Gleich vier deutsche Fußball-Profis sind für den prestigeträchtigen Ballon d‘Or nominiert worden. Der inzwischen zurückgetretene Ex-Nationalspieler Toni Kroos steht ebenso wie Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Antonio Rüdiger (Real Madrid) und der zu AS Rom gewechselte Mats Hummels auf der 30 Namen umfassenden Shortlist.

Eine Neuigkeit mit größerer historischer Tragweite: Erstmals seit 2003 sind weder Cristiano Ronaldo noch Lionel Messi nominiert. Vor einem Jahr hatte Messi zum achten Mal die Trophäe gewonnen, was für viel Kritik gesorgt hatte. Der Ballon d‘Or im Männerfußball wird seit 1956 durch die französische Fachzeitschrift France Football vergeben, die Gewinner werden am 28. Oktober in Paris bekannt gegeben.