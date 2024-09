„Haben es satt“: Ajax-Zoff eskaliert

Wegen eines Polizeistreiks wird bereits zum dritten Mal ein Spiel von Ajax Amsterdam in der Eredivisie abgesagt. Die Fans rufen für Sonntag zu einer Demonstration auf.

Mit nur drei Punkten nach zwei Spielen liegt Ajax Amsterdam auf einem enttäuschenden zwölften Platz in der Eredivisie - und am Wochenende dürfte der niederländische Topklub weiter abrutschen. Denn während die Konkurrenz bereits den 5. Spieltag bestreitet, muss das Team von Francesco Farioli bereits zum dritten Mal in Folge tatenlos zusehen.