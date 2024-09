Kapitänin Popp tritt aus dem Nationalteam zurück

Kapitänin Alexandra Popp beendet ihre Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt. Die 33-Jährige hat bisher in 144 Länderspielen 67 Tore erzielt. Nun endet die DFB-Karriere der Stürmerin des VfL Wolfsburg dort, wo sie am 17. Februar 2010 begonnen hat: In Duisburg wird Popp am 28. Oktober bei der Partie gegen Australien zum 145. Mal im deutschen Trikot auflaufen.