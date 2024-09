Klimaschutz im Amateurfußball: DFB ruft Ideenwettbewerb aus

Der DFB will den Klimaschutz im Amateurfußball stärken.

Auf der Suche nach frischen Ideen für den Klimaschutz im Amateurfußball hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) einen Wettbewerb ins Leben gerufen. Das Projekt „ANSTOSS FÜR GRÜN – Klimaschutz im Amateurfußball“ bietet Amateurvereinen die Chance, mit kreativen Ideen in ihrem Verein aktiv zu werden - und dabei einen von drei Geldpreisen in Höhe von jeweils 20.000 Euro zu gewinnen.

Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) sowie der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI). Bis zum 8. November können Vereine ihre Ideen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit im eigenen Verein auf ideenwettbewerb.dfb.de einreichen. Die Preisverleihung findet am 7. Dezember am DFB-Campus in Frankfurt statt.