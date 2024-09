Klopp und Helene Fischer machen gemeinsame Sache

Jürgen Klopp hat mit seiner Trainertätigkeit in Dortmund und Liverpool Millionen verdient. Einen Teil davon investiert die Trainer-Legende nun zusammen mit Schlager-Ikone Helene Fischer in ein Berliner Start-up.

Jürgen Klopp hat mit seiner Trainertätigkeit in Dortmund und Liverpool Millionen verdient. Einen Teil davon investiert die Trainer-Legende nun zusammen mit Schlager-Ikone Helene Fischer in ein Berliner Start-up.

Seit seinem Abschied vom FC Liverpool im Mai hat Jürgen Klopp endlich genug Zeit für sich. Die stressige Zeit als Trainer des englischen Traditionsklubs ging sicherlich nicht spurlos am 57-Jährigen vorbei. Umso mehr achtet der ehemalige Trainer des BVB nun auf seine Gesundheit. Das schlägt sich auch in seinen Investments wieder.

Die Trainer-Legende macht ab sofort gemeinsame Sache mit Schlager-Ikone Helene Fischer. Beide investieren zusammen in ein Berliner Start-up, welches gesunde Frühstücksprodukte herstellt. Die Firma Wholey bietet Müslis, Cereals, Granolas, Smoothie Bowls und Shakes an, die pflanzlich, ökologisch und frei von raffiniertem Zucker sind.

Familie Klopp entscheidet sich für Firma Wholey

Gemeinsam mit seiner Frau Ulla und den gemeinsamen Söhnen habe sich die Familie entschieden, zu investieren. „Meine Frau Ulla und ich haben uns vorgenommen, gesund und fit alt zu werden. Ernährung spielt hierbei in unseren Augen eine zentrale Rolle. Wir sind jedoch eine Generation, die nicht unbedingt das größte Know-how mitbringt“, sagt Klopp. Die Familie sei daher sofort von der Mission der Gründer begeistert gewesen.

Auch die drei Gründer Philipp Stahr, Alexander Stahr und Casimir Carmer freuen sich über ihre prominenten Neuzugänge. „Beide teilen unseren Ansatz aus tiefster Überzeugung“, sagt Philipp Stahr. „Helene Fischer und ihre Familie ernähren sich selbst sehr bewusst. Dasselbe gilt auch für die Familie Klopp: In einem Gespräch mit Jürgen Klopp, seiner Frau und den beiden Söhnen stellte sich heraus, dass auch sie auf Produkte wie unsere gewartet haben.“

Fischer wird Markenbotschafterin

Helene Fischer wird dabei nicht nur ihr Geld in das Start-up investieren. Sie ist so überzeugt vom Konzept der drei Gründer, dass sie in Zukunft auch als Markenbotschafterin für das Unternehmen auftreten wird.