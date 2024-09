Nach Top-Saisonstart: Eintracht heiß auf Europacup

Trainer Dino Toppmöller vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist nach dem tollen Saisonstart heiß auf den Europacup-Auftakt. „Das ist ein besonderer Wettbewerb für Eintracht Frankfurt. Das wissen wir alle, so fühlen das auch alle“, sagte der Coach mit Blick auf das erste Spiel in der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) gegen den sechsmaligen tschechischen Meister Viktoria Pilsen: „Alle haben im Moment richtig Lust auf Fußball. Wir wollen mit drei Punkten starten.“