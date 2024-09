Nächster Eklat: Schwere Vorwürfe gegen Hinteregger

Martin Hinteregger, langjähriger Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt, ist mittlerweile Trainer seines Heimatvereins, der SGA Sirnitz. Bei einem Spiel in der Unterliga Ost im Bundesland Kärnten gegen den ASKÖ Mittlern soll der 32-Jährige nun ausgerastet sein und einen Fan umgestoßen haben.

Was war zuvor passiert? Die Gastgeber aus Mittlern erzielten in der letzten Minute den 4:3-Siegtreffer gegen das Team von Hinteregger. Daraufhin soll der Ex-Profi ausgerastet sein und einen Fan zu Boden gestoßen haben. Diese Informationen beziehen sich sowohl auf die Bekanntgabe des ASKÖ Mittlern als auch auf ein in den sozialen Medien aufgetauchtes Video. Zudem berichten zahlreiche Augenzeugen davon.