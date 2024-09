Porsche Fußball Cup live auf You Tube und im TV

Starke Besetzung mit den Talenten von morgen: SPORT1 zeigt am Samstag live ab 09:55 Uhr und am Sonntag live ab 09:25 Uhr den Porsche Fußball Cup live auf YouTube beziehungsweise das Endspiel am Sonntag live ab 13:00 Uhr im Free-TV nach dem STAHLWERK Doppelpass .

So können Sie den Porsche Fußball Cup LIVE verfolgen:

Turniermodus des Porsche Fußball Cup

Aufgeteilt in zwei Gruppen à vier Mannschaften werden die Vereine am Samstag, den 7. September, ab 10 Uhr im Modus „Jeder-Gegen-Jeden“ in den Wettbewerb starten. Die Spieldauer beträgt jeweils 2 x 20 Minuten. Anhand der Ergebnisse der Gruppenphase ergeben sich die Paarungen für die Platzierungsrunde. Diese beginnt am Sonntag, den 8. September ebenfalls um 10 Uhr mit den beiden Halbfinal-Begegnungen und endet mit dem Finale.