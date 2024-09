Ribéry schafft Abschluss! Nächster Schritt zum Bayern-Comeback?

Franck Ribéry hat seine UEFA-A-Trainerlizenz erfolgreich abgeschlossen. Offenbar liebäugelt der ehemalige Bayern-Star mit einer Rückkehr nach München – möglicherweise in einer Trainerrolle.

Knapp zwei Jahre nach dem Ende seiner Spielerkarriere hat Franck Ribéry einen wichtigen Schritt in seiner Fußballlaufbahn gemacht. Der ehemalige Flügelspieler des FC Bayern München hat kürzlich die UEFA-A-Trainerlizenz erworben. Dies öffnet ihm Türen für eine potenzielle Karriere als Trainer – möglicherweise bei dem Verein, bei dem er einst große Erfolge feierte.

Der italienische Fußballverband verkündete am Mittwoch, dass Ribéry den Trainerkurs erfolgreich absolviert hat. Der Kurs, der zwischen dem 11. und 18. Juli stattfand, umfasste 192 Stunden intensiven Lehrstoffs gefolgt von Abschlussprüfungen. Nun ist Europas Fußballer des Jahres 2013 qualifiziert, Herrenmannschaften bis zur Serie C sowie Damen- und Jugendmannschaften zu trainieren.

Vor seinem Kursabschluss war der 41-Jährige als Techniktrainer bei US Salernitana tätig. Nachdem der Klub in der vergangenen Saison von der Serie A in die Serie B abgestiegen war, verließ Ribéry im März dieses Jahres die Mannschaft.