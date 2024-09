Traum-Comeback! Kroos trifft bei Icon-League-Debüt

Die Kölner Lanxess-Arena erlebte am Sonntag ein spektakuläres Comeback! Nach seinem Rücktritt vom Profi-Fußball feierte der frühere Nationalspieler Toni Kroos sein mit Spannung erwartetes Comeback - zumindest auf dem Kleinfeld. Die Arena war am ersten Icon-League -Spieltag mit rund 20.000 Fans ausverkauft, zusätzlich verfolgten knapp 200.000 Zuschauer das Event live auf Twitch.

Der Weltmeister von 2014, der an diesem Spieltag einmalig für das Team B2B United von Benjamin Henrichs und Bilal Kamarieh ausgeholfen hat, konnte bei seinem Comeback glänzen. Obwohl Henrichs im SPORT1-Interview scherzte, dass „drei Tore oder so schon gut wären“, wurden es nicht ganz so viele, aber Kroos traf immerhin einmal. Das Team besiegte die Fokus Eagles mit 9:2.