Ballon d'Or: Inzwischen kennt ihn auch Uli Hoeneß

Aufgrund der Entwicklung Rodris, die im Gewinn des Ballon d‘Or am Montagabend gipfelte, wirkt eine Aussage von Uli Hoeneß im Nachhinein fast bizarr . Der langjährige Bayern-Manager hatte 2019 im Gespräch mit der Sport Bild verlauten lassen: „Ich kenne den Spieler gar nicht.“

Hintergrund dieser Aussage: Immer wieder wurde der FC Bayern in der Vergangenheit mit Rodri in Verbindung gebracht. Besonders 2019, als der Spanier noch für Atlético Madrid spielte, hatte der deutsche Rekordmeister konkretes Interesse an dem Mittelfeldspieler, wie SPORT1 berichtete.