Ballon d’Or 2024 heute LIVE im TV, Stream und Ticker - Weltfußsballerwahl

Heute wird der Ballon d‘Or in Paris verliehen. Die Nominierungen stehen bereits fest. Wer darf sich Hoffnungen machen und wann wird das Event live übertragen?

Heute wird der Ballon d‘Or in Paris verliehen. Die Nominierungen stehen bereits fest. Wer darf sich Hoffnungen machen und wann wird das Event live übertragen?

Die Verleihung des 68. Ballon d‘Or wird am Montag, dem 28. Oktober 2024, im Theatre du Chatelet in Paris über die Bühne gehen. Die Wahl zum besten Fußballer und der besten Fußballerin der Welt bezieht sich auf die Saison 2023/24 und nicht auf die Leistungen innerhalb des Kalenderjahres, auch die EURO 2024, die Copa America und die Olympischen Spiele fließen in die Bewertung mit ein.