Deutsche Trainerin verkündet frohe Botschaft!

YB-Trainerin Imke Wübbenhorst ist in freudiger Erwartung und wird voraussichtlich im Dezember erstmals Mutter. Deshalb geht sie bald in Mutterschaftsurlaub.

Imke Wübbenhorst wird voraussichtlich Anfang Dezember zum ersten Mal Mutter. Wie ihr Klub mitteilt, soll die 35-jährige Trainerin der YB-Frauen das Women‘s-Super-League-Team noch bis am 23. November betreuen.

Wübbenhorst lästert über gegnerisches Team

„Man verliert immer ungerne, noch mehr ungern ein Finale und noch ungerner gegen so eine widerlich spielende Truppe, die einfach zusammengekauft ist“, tobte Wübbenhorst unmittelbar nach Spielende am Mikrofon des SRF .

Wübbenhorst entschuldigt sich

Anschließend hatte sich die 35-Jährige in einem Statement auf dem YouTube-Kanal von den Young Boys Bern aber dann doch noch für ihre Worte im TV-Interview entschuldigt.

„Es ist an der Zeit, dass ich mich entschuldige. Ich möchte mich nicht nur bei den Servette-Spielerinnen entschuldigen, die natürlich eine super Mannschaft sind mit großer individueller Qualität und die es verdient haben, so einen Pokal zu gewinnen“, erklärte Wübbenhorst. „Ich habe nach dem Spiel aus den Emotionen heraus Dinge gesagt, die man nicht zwingend sagen sollte, vor allem nicht in einer Führungsposition als Trainer.“