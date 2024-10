Große Ehre für Toni Kroos! "Ausnahmesportler" erhält Bambi

SPORT1 16.10.2024 • 14:12 Uhr Der 2014er-Weltmeister Toni Kroos wird für seine beispiellose Karriere mit dem Bambi ausgezeichnet. Die Jury würdigt damit auch sein soziales Engagement.

Am Montag wurde Toni Kroos in Abwesenheit beim „Legenden-Abschied“ vom DFB gewürdigt, nun erhält der Weltmeister von 2014 die nächste Auszeichnung: „Ausnahmesportler“ Kroos erhalte für seine „beispiellose Karriere und sein soziales Engagement“ den Bambi in der Kategorie Sport, gab der Burda-Verlag bekannt.

„Toni Kroos ist als Spieler ein Star und als Spielmacher ein Genie“, hieß es in der Begründung der Jury. Der 34-Jährige vereine zwei sportliche Tugenden: „Er ist absolut fokussiert und schier unaufhaltbar stark in seinen Soli. Und er verfügt über den Teamgeist, Tore auf das Raffinierteste vorzubereiten. Sein vorbildliches soziales Engagement in seiner Toni Kroos Stiftung, die sich für gesundheitlich benachteiligte Jugendliche einsetzt, machen ihn zu einer der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs.“

Der frühere Mittelfeldstar von Real Madrid, Bayern München und Bayer Leverkusen hat nach der EM in diesem Sommer seine aktive Karriere beendet. Neben dem Weltmeistertitel in Rio mit dem DFB-Team gewann Kroos sechsmal die Champions-League. Viermal wurde er mit Real Madrid spanischer Meister, mit den Bayern holte er viermal den deutschen Meistertitel.

Kroos folgt auf deutsche Basketball-Nationalmannschaft

Die Preisverleihung findet im Rahmen einer Gala am 7. November in den Bavaria Filmstudios in München statt.

