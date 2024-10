Kroos sagt DFB ab! Darum fehlt der Weltmeister bei der Verabschiedung

SPORT1 12.10.2024 • 17:22 Uhr Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird am Montag am Rande des Nations-League-Spiels gegen die Niederlande die zuletzt zurückgetretenen letzten Weltmeister von 2014 verabschieden. Toni Kroos wird nicht in München dabei sein.

Der Kracher zwischen Deutschland und den Niederlanden am Montag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in München wird ganz im Zeichen des Abschieds stehen. Doch Toni Kroos wird der Einladung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nicht folgen. Wie der Verband mitteilte, sagte der 34-Jährige ab.

Darum kommt Kroos nicht zur Verabschiedung

„Auch Kroos wäre gerne persönlich in München dabei, steht aber am Montag im Rahmen des Trainings in seiner Nachwuchsakademie selbst mit Kindern auf dem Fußballplatz“, schrieb der DFB am Samstag auf seiner Website.

Am Montag werden vor dem Anpfiff in der Allianz Arena damit also nur die kürzlich zurückgetretenen 2014er-Weltmeister Manuel Neuer und Thomas Müller sowie der ebenfalls nach der EM zurückgetretene Ex-Kapitän Ilkay Gündogan verabschiedet.

„Das Gesamtpaket des Montagspiels wird sicherlich sehr spannend und auch emotional“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Nicht nur Spieler werden verabschiedet

Die Spieler werden vor den Nationalhymnen für ihre Leistungen im Nationalteam honoriert. Anpfiff ist um 20.45 Uhr, das ZDF überträgt live.

Bereits vorher, während des Aufwärmens, will der DFB langjährige Mitglieder des Betreuerstabs der Nationalmannschaft ehren.

Nach der Heim-EM hatten unter anderem Teampsychologe Hans-Dieter Hermann, Physiotherapeut Wolfgang Bunz und Teammanager Thomas Beheshti das Team verlassen.