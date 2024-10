Heftige Kritik am Ballon d'Or: "Total bescheuert"

Am 28. Oktober wird mit dem Ballon d‘Or erneut einer der angesehensten Fußballpreise verliehen. Die schwedische Top-Spielerin Kosovare Asllani kritisiert die Verleihung stark. Das ist der Grund.

Der Ballon d‘Or , einer der bekanntesten Fußballpreise der Welt, wird am 28. Oktober in Paris erneut verliehen. Zur selben Zeit findet jedoch ein Spiel der Damen Nationalmannschaft statt, weshalb die schwedische Star-Spielerin Kosovare Asllani starke Kritik äußert.

Zeitpunkt des Ballon d‘Or: „Total bescheuert“

„Wenn Sie hören wollen, was ich denke: „Es ist total bescheuert“, sagte Asllani zu Aftonbladet . Denn wieder einmal finden in diesem Zeitraum wichtige Quali-Spiele im Frauenfußball statt.

So trifft Asllani mit Schweden am 29. Oktober, nur einen Tag nach der Gala, in der EM-Qualifikation auf Luxemburg. Schon letztes Jahr wurde der Zeitpunkt der Verleihung von Spielerinnen kritisiert.