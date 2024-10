Klopp? "Es geht nicht nur ums Geld"

Klopp? „Sollten Toleranz üben“

„Ich glaube, es geht eher Richtung Mentor. Mit Aktenkoffer und Anzug ins Büro zu gehen, das ist nicht Jürgen Klopp. Für ihn ist es eine perfekte Möglichkeit, in diesem Red-Bull-Imperium etwas voranzutreiben. Für RB ist das natürlich ein riesiger Gewinn“, sagte der 56-Jährige.

Dass frühere Anhänger sich jetzt von Klopp abwenden, kann Markus Hörwick nicht verstehen. „Ich glaube, wir sollten ein bisschen Toleranz üben. Klopp hat neun Jahre lang in Liverpool einen Job gemacht, den können wir uns gar nicht vorstellen. Trainer bei solch einem Klub zu sein, da lebst du permanent auf der Überholspur“, sagte der langjährige Pressesprecher des FC Bayern.

Klopp? „Dachte an einen Aprilscherz“

Dass Klopp nie wieder als Trainer an der Seitenlinie arbeiten wird, glaubt Thorsten Fink nicht. „Ich verstehe aber, dass er das jetzt erst mal nicht mehr macht, denn es ist in diesem Bereich ein Riesending, wenn du dich in vorderster Front um alles kümmern musst. Deswegen finde ich es sehr intelligent, das Ganze mal von der anderen Perspektive zu sehen. Das spricht für ihn, finde ich“, sagte der aktuelle Trainer KRC Genk, mit dem er die Tabelle der ersten belgischen Liga anführt.