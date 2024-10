Macht Klopp aus Leipzig einen Champions-League-Sieger?

Jürgen Klopp wird ab dem 1. Januar 2025 „Global Head of Soccer“. Was genau ist sein Jobprofil? Ein früherer Weggefährte und RB-Kenner umschreibt bei SPORT1 das Aufgabenfeld des ehemaligen Liverpool-Coaches.

Jürgen Klopp wird ab dem 1. Januar 2025 „Global Head of Soccer“. Was genau ist sein Jobprofil? Ein früherer Weggefährte und RB-Kenner umschreibt bei SPORT1 das Aufgabenfeld des ehemaligen Liverpool-Coaches.

Und während die Fußballromantiker, insbesondere die aus Dortmund und Mainz, in großen Teilen erschauderten, fragten sich andere, was genau der 57-Jährige im Brause-Imperium ab dem 1. Januar 2025 zu tun haben wird.

Klopp wird vor allem viel reisen

Als „Global Head of Soccer“ wird Klopp über Mario Gomez stehen, der als „Technischer Direktor Red Bull Soccer“ fungiert. Damit hat der frühere Nationalstürmer einen neuen Vorgesetzten, an den er berichten muss. Klopp ist unterhalb von CEO Oliver Mintzlaff angesiedelt, dem Aufsichtsratschef von RB Leipzig.

„Klopp soll mehr Drive reinbringen“

Klopps neuer Titel erinnert an Ralf Rangnicks Position von 2019 bis 2020, die sich „Global Sports Director“ nannte. Der heutige Österreich-Coach war so etwas wie der Leitbulle in sportlichen Angelegenheiten - ein Jobprofil, das im Groben auch auf Klopps neue Funktion passen dürfte.

„Es gibt ja verschiedene Fußball-Standorte von Red Bull, in Brasilien, New York. Leeds oder Salzburg und Leipzig“, zählt Schäfer bei SPORT1 auf. „Die Grundidee war, dass man positive Synergieeffekte generiert. An diesen Stellen - dass man sich gegenseitig befruchtet - hakt es ganz gewaltig an den Standorten, das habe ich bislang noch nicht erlebt. Klopp soll da ein bisschen mehr Drive und Druck auf den Kessel reinbringen.“