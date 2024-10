„Inakzeptabel“: Klartext nach Eklat

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat den Homophobie-Vorfall rund um den ehemaligen Nationalspieler Kevin Behrens verurteilt. „Insgesamt natürlich inakzeptabel“, sagte der 63-Jährige am Sonntag in einem gemeinsamen Interview mit SID, dpa und RND bei der Verleihung des Julius-Hirsch-Preises in München. Zugutehielt Neuendorf dem Wolfsburger, dass er sich entschuldigt und seinen Fehler eingesehen hat.