Verkauft Klopp seine Seele? Künstliche Empörung ist fehl am Platz!

Jürgen Klopp schließt sich Red Bull an, die Aufregung ist groß. Zu Unrecht, findet Julian Meißner und sieht Klopps Glaubwürdigkeit nicht in Gefahr.

Jürgen Klopp schließt sich Red Bull an, die Aufregung ist groß. Zu Unrecht, findet Julian Meißner und sieht Klopps Glaubwürdigkeit nicht in Gefahr.

Wenn schon, denn schon. Red Bull ist nicht fürs Zaudern bekannt, ganz im Gegenteil: Was der Energy-Drink-Gigant anpackt, tut er mit aller Macht. Insofern kommt der gewaltige Coup mit Jürgen Klopp als neuen globalem Fußball-Chef gar nicht so überraschend, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Öffentlichkeitswirksam wäre allerdings noch vorsichtig umschrieben - es ist ein Deal mit gigantischem PR-Knalleffekt.

Ob es für Klopp die richtige Entscheidung ist, wird die Zeit zeigen. Doch vieles spricht dafür. Der langjährige Trainer hat sich vor allem durch seine Engagements in Dortmund und dann noch mehr in Liverpool einen Status erarbeitet, in dem es für ihn nicht mehr viele attraktive Job-Optionen gibt.