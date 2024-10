Klopp-Paukenschlag: "Die beste Verpflichtung aller Zeiten"

Jürgen Klopp kehrt in das Geschäft des Profifußballs zurück. Seine neue Aufgabe als Global Head of Soccer bei Red Bull polarisiert. Die Stimmen zum Klopp-Comeback.

Jürgen Klopp kehrt in das Geschäft des Profifußballs zurück. Seine neue Aufgabe als Global Head of Soccer bei Red Bull polarisiert. Die Stimmen zum Klopp-Comeback.

Klopp „ein Geschenk für unseren Sport“

Oliver Mintzlaff (CEO Corporate Projects und Investments bei Red Bull): „Wir sind sehr stolz auf diese herausragende und sicherlich stärkste Verpflichtung in der Fußballgeschichte von Red Bull. Jürgen Klopp ist eine der größten und einflussreichsten Persönlichkeiten im Weltfußball, mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und Charisma. In seiner Rolle als Head of Soccer wird er unser Engagement im internationalen Fußball und dessen weitere Entwicklung maßgeblich beeinflussen. Wir erhoffen uns von ihm wertvolle und entscheidende Impulse in wichtigen Bereichen, um die Vereine kollektiv und individuell noch besser zu machen.“