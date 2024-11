Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 9. November

Noch einmal wird es vor der Länderspielpause ernst. Vier der fünf deutschen Champions-League-Starter sind am Samstag wieder in der Fußball-Bundesliga im Einsatz. Gefordert ist außerdem die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft.

Nach ihren Champions-League-Auftritten kehren am Samstag bis auf Vizemeister VfB Stuttgart alle Königsklassen-Teilnehmer in den Alltag der Fußball-Bundesliga zurück. Rekordmeister Bayern München möchte im zweiten Teil des zehnten Spieltages bei Aufsteiger FC St. Pauli weiter ungeschlagen bleiben und seine Tabellenführung festigen.

Verfolger RB Leipzig will gegen Borussia Mönchengladbach mindestens den Kontakt zum Spitzenreiter halten. Titelverteidiger Bayer Leverkusen ist beim VfL Bochum zum Einstand des neuen Trainers Dieter Hecking für die Westfalen eine hohe Hürde. Ebenfalls auswärts antreten muss Borussia Dortmund beim FSV Mainz 05. Das Samstag-Programm im Oberhaus komplettiert das Nordduell zwischen Werder Bremen und Neuling Holstein Kiel.

Düsseldorf und Paderborn greifen nach Tabellenspitze

Das Verfolgerduell zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn (20:30 Uhr, live auf SPORT1) steht am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga im Blickpunkt. Der Sieger des Abendspiels übernimmt zumindest vorläufig die Tabellenführung. In den übrigen Samstag-Spielen der zwölften Runde kämpfen zuvor der 1. FC Magdeburg gegen den SSV Ulm, Hertha BSC bei Darmstadt 98 und der 1. FC Köln gegen die SpVgg Greuther Fürth um den Anschluss zur Spitzengruppe.