Gänsehaut-Ansprache von Koch! Krebskranke MSV-Legende wendet sich an Fan

Beim MSV Duisburg ist Ex-Torwart Georg Koch eine Legende. Koch, bei dem seit Monaten Gewissheit herrscht, dass er unheilbar an Krebs erkrankt ist, erhielt die Ehre, sich nach dem Heimspielsieg gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach emotional an die Zebra-Fans zu richten.

Von den Fans bereits im Spiel mit „Georg Koch“-Sprechchören gehuldigt, erhielt er nach Abpfiff eine besondere Ehre, als ihm der Stadionsprecher das Mikrofon überreichte. Voller Stolz trat Koch vor die Fans des historischen Vereins: „Erstmal ist es überragend, was ihr hier abzieht und was ihr für eine Fanbase seid“ und führte seine Lobeshymnen auf den derzeitigen Tabellenführer der Regionalliga-West fort: „Ich kann mich nur bedanken für ein Topspiel heute.“

Die alte Liebe im Blick träumt er von der Rückkehr in die 3. Liga: „Wenn ihr so arbeitet, wie ihr heute gearbeitet habt, werdet ihr das schaffen!“ Vor allem die unglaubliche Menge an Fans, die Woche für Woche die Zebras unterstützen, begeistern Koch: „Ich dachte, das ist hier heute Champions League. Aber nein, das ist vierte Liga, Scheißdreck! Aber ihr seid alle da.“ Auch gegen die U23 der Borussia waren am Sonntag wieder über 15.000 Fans vor Ort.