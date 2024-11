Karriere-Ende? Wo Karius dann durchstarten könnte

Karius: „Habe immer noch Erwartungen"

„Wenn man schon so lange draußen ist wie ich, muss man natürlich über den Ruhestand nachdenken. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen, weil es nicht nötig ist. Ich bin immer noch fit. Ich habe immer noch das volle Potenzial und die Fähigkeiten“, sagte Karius, der aktuell in Italien trainiert und seine Hoffnung auf einen neuen Vertrag nicht begraben will: „Vielleicht stehe ich in einer Woche wieder im Tor. Man weiß es nie.“