Premier League: Quintett um Torwart Loris Karius verlässt Newcastle United

Der ehemalige Torwart von Mainz 05 und des FC Liverpool kam im Januar 2023 zu Newcastle und hat zwei Pflichtspiele für die erste Mannschaft bestritten: Im Carabao-Cup-Finale 2023 und zuletzt in einem Premier-League -Spiel bei Arsenal im Februar.

„Immer im James‘ Park willkommen“

„Ich möchte allen Spielern, die den Verein in diesem Sommer verlassen, ein großes Dankeschön aussprechen. Sie haben alle auf ihre Art und Weise so viel für die Sache gegeben, und ich weiß, dass unsere Fans sich mir anschließen und ihnen viel Erfolg für den nächsten Schritt in ihrer Karriere wünschen“, sagte Trainer Eddie Howe.