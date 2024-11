Klassiker: Kompany hofft auf "Spektakel" und "Emotionen"

Trainer Vincent Kompany vom FC Bayern hofft bei seinem ersten Klassiker gegen Borussia Dortmund auf „ein Spektakel. Ich würde mich freuen, wenn was los ist. Da darf für mich auch Emotion rein“, sagte Kompany vor dem Topspiel am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER). Er möge diese großen Spiele, ergänzte der 38-Jährige: „Das wird in der ganzen Welt geschaut. Es ist das größte Spiel der Saison, für den BVB – aber auch für uns. Es ist ein besonderes Spiel.“