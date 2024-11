Kernige Aussagen! Hoeneß-Versprechen für FC Bayern

Uli Hoeneß formuliert für den FC Bayern eine klare Titel-Ansage. Gleichwohl warnt der Ehrenpräsident des Rekordmeisters, was Ansprüche angeht.

Klartext-Aussagen vom Klub-Patron: Geht es nach Uli Hoeneß, ist die Titel-Frage in der Fußball- Bundesliga schon längst beantwortet. „Was ich zusagen kann, ist die deutsche Meisterschaft“, wird der Ehrenpräsidenten des FC Bayern nach einer Forum-Veranstaltung der Schweizer Zeitung Finanz und Wirtschaft in Rüschlikon im Kanton Zürich unter anderem im Blick zitiert. „Wir stehen zum heutigen Zeitpunkt wunderbar da. Wir sind Tabellenführer. Und unsere einzigen richtigen Konkurrenten Bayer Leverkusen und RB Leipzig liegen weit hinter uns.“

In Sachen Meisterschale, die der deutsche Rekordmeister in der Vorsaison nach vorher zehn Erfolgen an Bayer Leverkusen abtreten musste, hatte Hoeneß schon kürzlich eine deutliche Ansage gemacht (“Wir können uns nach einer längeren Zeit mal wieder schön zurücklehnen“) - nun legte der 72-Jährige nach.